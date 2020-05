The Lord of the Rings Gollum PS5 et Xbox Series X dévoile ses premières images précieuses

The Lord of The Rings : Gollum est un jeu qui malgré son annonce reste encore un poil mystérieux. Du moins jusqu'à aujourd'hui puisque nos confrères allemands de GameStar ont dévoilé des images exclusives sur ce titre Seigneur des Anneaux.

The Lord of The Rings : Gollum est un jeu développé par Daedalic Entertainment sur... Gollum, personnage central de la Trilogie du Seigneur des Anneaux sans qui finalement l'épopée telle qu'on la connait n'aurait jamais eu lieu.

Rappelons que c'est ce protagoniste, autrefois appelé Sméagol, qui trouve dans le lit de la rivière Anduin lors d'une partie de pêche, l'Anneau Unique. À partir de ce moment c'est une longue descente aux Enfers qui débute puisque dès lors qu'il possède l'anneau le pouvoir de l'Unique ne fera que corrompre petit à petit son esprit.

C'est ensuite dans les Montagnes Brunes, à l'abri des indiscrétions que son changement physique opère et qu'il devient la créature que l'on connait tous.

Le jeu d'aventure devrait suivre toutes les étapes de la transformation de Sméagol en Gollum et devrait être une adaptation de la vision de Tolkien et non une adaptation de l'oeuvre de Peter Jackson. GameStar parle pour décrire le jeu d'un "titre d'aventure furtif" ce qui correspond en effet assez bien au personnage. Vous pouvez voir les toutes premières images du jeu dans notre galerie, également sur PS5 et Xbox Series X donc !

The Lord of the Rings : Gollum est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X pour 2021.