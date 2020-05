Une fuite révèle pourquoi Nintendo a choisi les codes amis

Nintendo et les fonctionnalités online, vaste sujet. Il n'est pas rare de pester sur l'adoption d'un système d'ajout assez peu pratique en comparaison du Gamer Tag ou de l'ID PSN. Mais sait-on d'où vient ce code ami ?

Oui, le code ami a une histoire, une raison d'être. Il n'est pas sorti d'un chapeau d'un ponte de Nintendo un beau jour. Grâce à un document de présentation interne de la firme de Kyoto ayant atterri sur Internet et relayé par le journaliste Imran Khan, on sait pourquoi il n'a pas été envisagé de se créer une identité virtuelle au pays du plombier moustachu.

As part of that Nintendo leak, an internal powerpoint was found that spells out the reasons they went for friend codes. Apparently they thought signing up for screen names would be too confusing for the audience, and they would be frustrated if they didn't get the ones they want. pic.twitter.com/LWzM0BRhIb