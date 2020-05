Mafia 3 est jouable gratuitement sur PC et Xbox One jusqu'au 7 mai

Si vous vous sentez l'âme d'un gangster et que vous avez envie de passer le temps, sachez que 2K propose gratuitement Mafia 3 jusqu'au 7 mai sur PC et Xbox One.

À voir aussi : Hangar 13 (Mafia III) devrait bientôt dévoiler son prochain jeu

Comme l'indique l'éditeur 2K dans un billet, Mafia 3 peut se découvrir et être joué gratuitement sur PC et Xbox One jusqu'au 7 mai prochain. Le coup d'envoi sur Xbox One est à 9h00 et sur PC (via Steam) à 19h00 ce même jour.

Dans le même temps si vous craquez, sachez que le jeu propose aussi une réduction permettant de le faire passer à 9,99 euros au lieu de 39,99 euros en cas d'achat.

Pour le récupérer sur PC c'est par ici et sur Xbox One dans le Store habituel. Souvenons-nous que le studio Hangar 13 est au travail sur un prochain jeu et certaines rumeurs font écho d'un potentiel nouvel épisode... de Mafia.