Vagrant Story : Le réalisateur publie sans crier gare le pitch d'un second épisode

Si le géant du J-RPG Square Enix est connu pour sa maîtrise des chiffres romains et sa capacité à enchaîner les suites, spin-offs et autres remakes des licences les plus juteuses de son catalogue, certaines expérimentations au succès critique ont laissé certains fans orphelins après un premier épisode esseulé.

Si le père Julo était encore parmi nous, voilà qui lui aurait certainement fait la journée, sinon plus : sans crier gare, et avec une nonchalance que les britanniques lui envieraient presque, le réalisateur de Vagrant Story, Yasumi Matsuno, vient de lâcher le prologue d'un second épisode qu'il a toujours eu en tête, parce que pourquoi pas.

L'un des jeux les plus ambitieux de la PlayStation et dont nous fêtions il y a peu les 20 ans aura à sa sortie su s'attirer la sympathie des rôlistes occidentaux, mais ses ventes largement moins stratosphériques auront contraint Squaresoft (nous sommes en 2000) à ne pas poursuivre l'aventure, même si l'univers d'Ivalice aura largement refait parler de lui.

Le très ressuscité Final Fantasy XIV a justement profité des talents de scénariste de Matsuno, via ses extensions Stormblood, et plus récemment Shadowbringers. Mais il y a quelques jours, un fan de Vagrant Story a demandé à l'intéressé ce qu'il aurait envisagé pour un hypothétique Vagrant Story II. Et contre toute attente, Matsuno a posté... le pitch du jeu, traduit par les soins de Stefan B.K. :

It's someone else.

well... I put only a prologue in the proposal I wrote before.

( I can't translate it in my poor English, so plz do it ! ) pic.twitter.com/oOaHSnsn5U - 松野泰己 (@YasumiMatsuno) April 22, 2020

Jack le Traqueur est un jeune homme mystérieux.

Il est non seulement très doué pour retrouver les fugitifs et disparus, mais également pour obtenir des informations de la part de ceux qui refuseraient de lui donner. Ses talents sont indiscutables.

"Un homme sage doué d'intuition", voilà comment on pourrait le décrire.



Nombreux sont les clients qui requièrent mes services, au regard de mes états de service, comme ce type devant moi : "Le fait que vous soyez présent ici-même accrédite votre notoriété. Je sais déjà tout de votre réputation. Vous possédez un pouvoir particulier, n'est-ce pas ? Celui de lire dans le coeur des autres. Votre mère, Margot Merlose, possédait le même pouvoir".



L'homme avait raison, mais qui était-il ? Ou plus précisément : quoi ?



"Moi ? Je suis Joshua, le le chef du Duché de Barborda. Laissez-moi vous expliquer la véritable nature du travail que j'ai à vous proposer..."

Les joueurs de l'original auront évidemment reconnu un patronyme célèbre, ou encore un Duché déjà évoqué, et pour cause... mais il faudra se contenter de ce pitch de départ mettant en scène le héros de cette suite qui risque fort de ne jamais voir le jour. Il ne reste ainsi plus qu'aux fans à l'imagination débordante de penser aux sombres rebondissements et autres retrouvailles qui auraient pu se produire en incarnant ce nouveau protagoniste au pouvoir bien pratique, dans une nouvelle aventure qui pourrait vraisemblablement se dérouler une bonne décennie après Vagrant Story...