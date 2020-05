The Last of Us Part II : Les fuites seraient dues à une faille de sécurité

La fuite dont a été victime The Last of Us Part II risque de hanter Naughty Dog et Sony pendant un long moment. Si les intéressés n'ont pas révélé comment une telle chose avait été possible, plusieurs sources croient savoir.

Sony l'a indiqué ce vendredi : les personnes responsables de la propagation de séquences de jeu et de cinématiques de The Last of Us Part II ont été identifiées et n'ont aucun lien avec des équipes de développement. Les informations officielles s'arrêtent là.

Néanmoins, Kotaku a eu, suite à une avalanche de tweets d'un certain Pixelbutts, QA Tester californien ayant apporté une explication sur la méthode, la confirmation par une personne ayant connaissance de la façon dont fonctionne le développement chez Naughty Dog qu'il s'agissait d'un hack en bonne et due forme. Information que Jason Schreier a corroboré.

OK: After talking to two people with direct knowledge of how TLOU2 leaked as well as some Naughty Dog employees, I have a good idea of what happened. Short version: hackers found a security vulnerability in a patch for an older ND game and used it to get access to ND's servers. - Jason Schreier (@jasonschreier) May 3, 2020

OK, après avoir parlé à deux personnes ayant une connaissance directe de la manière dont TLOU2 a fuité ainsi qu'à des employés de Naughty Dog, j'ai une bonne idée concernant ce qui s'est passé. Version courte : des hackers ont trouvé une faille de sécurité dans un patch d'un vieux jeu ND et l'ont exploité pour accéder aux serveurs.

L'explication, un brin technique, est que les informations d'une clé cryptée permettant d'accéder aux serveurs Amazon du studio se trouvent dans le code de titres comme Uncharted 3 et The Last of Us, qui s'y connectent en multijoueur. En janvier, les pirates ont découvert la démarche, qui leur a permis de récupérer du contenu au fur et à mesure. En mars, ce serait 1 To de données qui avaient été détournés.

Naughty Dog aurait été averti du problème en février mais n'aurait pas changé le code donnant accès aux serveurs avant la fin du mois d'avril. Pour Pixelbutts, ce n'est pas le groupe de hackers ayant trouvé la faille, composé de "fans de Naughty Dog contents de mettre la main du contenu lié au développement", qui serait responsable du leak, mais quelqu'un d'extérieur qui aurait eu vent du procédé.

Il semble donc acquis que la fuite n'ait aucun rapport avec un employé mécontent des conditions de travail chez Naughty Dog - qui se sont beaucoup améliorées selon Jason Schreier - comme la rumeur évoquée en premier lieu le clamait.

The Last of Us Part II arrive le 19 juin prochain sur PS4.