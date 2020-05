L'EVO 2020 est annulé, un événement en ligne prévu

La compétition eSport qui oppose chaque année des dizaines de combattants sur de nombreux jeux de combat, vient d'être annulé par son organisateur. Il devait se tenir cet été, mais sera finalement remplacé par un event en ligne.

C'est via Twitter que les organisateurs ont annoncé la nouvelle, comme vous pouvez (normalement) le lire ci-dessous (ou dans notre galerie d'images ramenarde) :

A message from the Evo team... pic.twitter.com/ANXUXDiNGK - EVO (@EVO) May 1, 2020

En raison de l'épidémie de COVID-19, nous annulons malheureusement l'EVO 2020 à Mandalay Bay et remboursons tous les billets achetés. Mais pour garder l'esprit EVO vivant, nous mettons l'événement en ligne cet été. Plus d'informations à venir bientôt ! La santé et le bien-être de notre communauté est notre priorité absolue. Nous espérons que tout le monde demeure en sécurité durant cette période.

L'événement en question devait initialement se tenir du 31 juillet au 2 août 2020 au Mandalay Bay Resort and Casino à Las Vegas.

Si cela n'est plus possible du fait de la pandémie de COVID-19 super actuelle qui nous exterminera tous, une parade (vous l'avez ?) en ligne pourra être montée de toutes pièces (from scratch comme on dit parfois), durant cette même période hasardeuse, même si rien n'a encore été dévoilé pour l'instant.

En serez-VOUS ?