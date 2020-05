The Last of Us Part II : Les fuites ne viennent pas d'un employé de Naughty Dog

En tout début de semaine, The Last of Us Part II a été victime d'une lourde fuite. Les rumeurs évoquaient l'acte d'un employé de Naughty Dog qui aurait agi par vengeance. Sony a finalement commenté la situation ce vendredi 1er mai.

C'est à nos confrères de GamesIndustry que Sony s'est adressé pour faire taire la rumeur. Le constructeur a déclaré avoir identifié les individus responsables des fuites, et précisé qu'elles n'étaient en rien liées à Naughty Dog ou Sony Interactive Entertainment.

Aucun commentaire supplémentaire n'a été apporté concernant l'identité des personnes qui ont diffusé ces vidéos, ou la manière dont elles se seraient procuré du contenu manifestement d'origine interne, l'enquête étant toujours en cours. La piste de la vengeance pour cause de mauvaises conditions de travail au sein du studio californien est donc éteinte, celle d'une sécurité contournée et d'un acte de malveillance un peu plus probable.

À ce sujet, Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog, scénariste et co-réalisateur du jeu, a apporté son commentaire :

Glad this got cleared up, but there are a lot of other false rumors out there. Looking forward to discussing all of this once the game is out.



Content que cela ait été clarifié. Mais il y a beaucoup de fausses rumeurs qui se baladent. J'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça une fois que le jeu sera sorti.

On rappellera, pour votre sécurité, qu'il vaut mieux prendre ses précautions vis-à-vis des réseaux sociaux, de certains forums et de YouTube, où les spoilers continuent d'apparaître.

The Last of Us Part II arrive sur PS4 le 19 juin prochain.