League of Legends : L'équipe française GamersOrigin atteint les quarts des European Masters

Le tournoi européen, qui met en lumière les talents les plus prometteurs du vieux continent sur League of Legends, arrive à sa phase de playoffs avec une équipe française qualifiée et une autre encore dans la course.

Les champions en titre de la ligue française de League of Legends (LFL), GamersOrigin, disputeront leur place lors des quarts de finale des European Masters. L'équipe est arrivée au sommet de la phase de groupes en prenant la première place avec le score de 4-2 hier soir, 30 avril.

Les European Masters opposent les meilleures équipes des différentes ligues nationales deux fois par an pour les Spring et Summer Split, en-dessous de la ligue européenne franchisée (le LEC). Du côté de la ligue française, deux équipes se sont qualifiées au tournoi : LDLC OL et GamersOrigin.

Alors que LDLC OL va disputer sa place dans le match de la dernière chance, étant à égalité avec les espagnols de Vodafone Giants, GamersOrigin a remporté son dernier match contre Gamers Legion, équipe de la ligue allemande. En revanche, elle a perdu son match contre la deuxième équipe de son groupe à passer : BT exceL, de la ligue britannique.

Malgré un jour de match imparfait, l'équipe fait donc partie des 8 qualifiées pour la suite des playoffs.

The KDA Leaders of the first round-robin! #EUMasters pic.twitter.com/5dh3BY1NJO - European Masters (@EUMasters) April 27, 2020

De son côté, LDLC OL se battra pour sa place ce dimanche 3 mai dans son match contre Vodafone Giants, un matchup équilibré sur le papier puisque chaque équipe a eu une victoire contre son adversaire dans la phase de groupes. Les quarts de finale des European Masters se dérouleront ensuite les 5 et 6 mai.

Le tournoi peut être suivi en français sur O'Gaming ou sur le player juste ci-dessus !