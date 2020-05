Legends of Runeterra : Le trailer de lancement est là, l'extension Marée montante aussi

Legends of Runeterra, le jeu de cartes de Riot Games, se dévoile en vidéo puisqu'il vient de sortir officiellement sur nos écrans de PC, Android et iOS. Allez-vous en être ?

On rappelle que ce jeu de cartes entièrement gratuite est situé dans l'univers de League of Legends, et est donc en accès libre sur PC, Android et iOS avec synchronisation entre les différentes plateformes. Cette sortie officielle s'accompagne d'une première extension, Marée montante.

Quant au pitch...

L'extension en question place un nouveau territoire sur la carte avec l'arrivée de Bilgewater, une région où "nul équipage pirate ne saurait refuser un bon pillage et où les monstres des abysses dévorent des navires entiers sans sommation".

Marée montante apporte 120 nouvelles cartes et 11 champions issus de League of Legends, notamment Miss Fortune, Fizz ou encore Gangplank. Six nouvelles mécaniques de carte arrivent également avec cette extension.