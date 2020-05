Streets of Rage : Les bandes-originales des deux premiers jeux réédités sur CD et... cassettes

Difficile à imaginer il y a quelques années, mais la licence Streets of Rage fait à nouveau parler d'elle en ce moment. Wayô Records a donc décider de profiter de cette période propice pour rééditer plusieurs bandes originales de jeux de la série.

Le Français Wayô Records vient d'annoncer qu'il rééditera en juin prochain les versions "Perfect Soundtrack" des bandes originales de Streets of Rage et Streets of Rage 2. Et la particularité de ces rééditions est qu'elles seront disponibles sur CD ainsi que sur cassettes.

Pour ce qui est de la BO de Streets of Rage premier du nom, il est question de 22 pistes composées par Yûzô Koshiro dont 3 qui n'avaient jamais été commercialisées avant la première commercialisation de cette "Perfect Soundtrack." Tous ces morceaux ont été remasterisés par Shinji Hosoe.

Du côté de Streets of Rage 2, il est logiquement question des musiques composées pour la Mega Drive par Yûzô Koshiro et Motohiro Kawashima. Au total, 24 pistes sont proposées plus un mégamix de 17 minutes exclusif composé par Shinjo Hosoe à partir de morceaux jamais utilisés et de variantes des musiques bien connues.

Qu'il s'agisse des CD ou des cassettes, le contenu sera le même. Et chacune de ces BO, peu importe le format, est vendue au prix de 10,5 euros. Des images de ces différents produits sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Les fans de SEGA et de Streets of Rage sont prévenus.