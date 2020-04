Assassin's Creed Valhalla détaille ses nouveautés et ses versions Collector en images

Après un teasing aussi intense qu'interminable, Ubisoft a consentit à lâcher hier soir da bomb : après l'Égypte et la Grèce Antique, le prochain épisode de l'inépuisable série Assassin's Creed prendra place dans le Grand Nord, et pas celui des Hauts-de-France, avec Valhalla, qui dévoilait aujourd'hui sa première bande-annonce, et ses premières infos givrées.

La première bande-annonce était même en avance au rendez-vous de nos promesses, et permet malgré sa brièveté de dérouler les attributs classiques des guerriers vikings, entre aurores boréales, paganismes et mythologie bien connue.

Les phases de navigation devraient évidemment faire leur retour, et c'est sans surprise que l'on découvre Ashraf Ismail au poste de directeur artistique, déjà présent sur Black Flag, et réalisateur du soft rebbot opéré avec Origins. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront maîtriser les nouveautés de gameplay qui incluront des raids ou la construction et l'extension de leur colonie et devront tout faire pour renforcer leur pouvoir et étendre leur influence, comme le précise l'intéressé :

En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d'établir un nouveau foyer au beau milieu d'une lutte de pouvoir pour le contrôle de l'Angleterre.

Notre héros dont vous pourrez une nouvelle fois choisir le sexe et personnaliser l'apparence devra faire face à la résistance des Saxons et notamment à celle du roi Aelfred de Wessex, mais l'on espère que les phénomènes lumineux et l'appel à Odin nous permettront de croiser les célèbres dieux nordiques.

Assassin's Creed Valhalla est déjà annoncé par Ubisoft pour la fin de l'année 2020 sur à peu près tous les supports : Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X. Concernant leur version, les joueurs n'auront que l'embarras du choix parmi les éditions suivantes, que vous pouvez déjà découvrir dans notre galerie d'images :

comprendra le jeu de base, le Season Pass et le Pack Ultimate qui permettront aux joueurs d'accéder à du contenu de personnalisation exclusif incluant le Pack d'Équipement Berserker, le Pack de Colonie Berserker, le Pack de Navire Berserker ainsi qu'un ensemble de runes permettant d'améliorer les armes ou les équipements. L'Édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate, la figurine Ubicollectibles d'Eivor dans sa version féminine et de son Drakkar, un coffret collector, un Steelbook incluant un artwork unique, un certificat d'authenticité numéroté, une statuette Viking d'Eivor avec son corbeau et sa hache, des lithographies exclusives ainsi qu'un extrait de la bande-son du jeu.

Enfin, ceux qui pré-commanderont Assassin's Creed Valhalla profiteront dès le lancement du jeu une mission supplémentaire appelée La Voie du Berserker au cours de laquelle ils accompagneront un Berserker légendaire dans sa quête de vengeance.