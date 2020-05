PUBG : Voici le programme du prochain tournoi caritatif en ce mois de Mai 2020

Le PUBG Continental Series, du 14 au 31 mai, remplacera le PGS Berlin. Quatre régions auront un tournoi avec 100 000$ de cashprize à faire gagner à l'association de leur choix.

La scène esport de PUBG n'a pas été épargnée par la pandémie du coronavirus : la saison de cette année a été repensée, avec la suppression de certains tournois et l'adaptation d'autres en ligne. Le tournoi du PUBG Continental Series remplacera, pour sa part, le PGS Berlin. Ce sera le premier grand événement esportif de la saison sur PUBG !

Alors que la nouvelle saison apporte son lot de changement sur Vikendi notamment, le programme du prochain tournoi sur le battle royale a été dévoilé. Le PUBG Continental Series se déroulera du 14 au 31 mai.

Ce ne sera pas un tournoi international à cause des contraintes liées au déplacement des équipes, mais il sera divisé en quatre tournois régionaux. Chacun offrira 100 000$ de cashprize à reverser à l'association caritative du choix des gagnants.

Les régions du tournoi sont l'Asie (Corée du Sud, Japon, Chine et Taiwan), l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique (Asie du Sud-Est et Océanie). L'Europe, pour sa part, jouera du 15 au 17, du 22 au 24 et disputera la phase finale du 28 au 31 mai.

Le tournoi rassemble une moitié d'équipe invitées et de qualifiées, pour offrir du spectacle et une chance aux équipes ayant tout à prouver. Parmi les équipes invitées, on retrouve Na'Vi, FaZe Clan et Team Liquid. Les équipes peuvent encore s'inscrire jusqu'au 1er mai pour disputer le tournoi de qualification. 16 équipes arriveront en grande finale, où elles se disputeront le cashprize pour l'association de leur choix.

Le tournoi pourra être suivi sur la chaîne officielle de PUBG juste ci-dessus !