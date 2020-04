The Last of Us Part II : Prévoyez BEAUCOUP de place sur votre disque dur, ça va faire mal

La sortie de The Last of Us Part II est imminente et forcément, la question concernant sa taille sur le disque dur se pose. La fiche officielle américaine du titre de Naughty Dogs nous a permis d'avoir la réponse.

Clairement, il va falloir faire de la place sur votre disque dur d'ici le mois de juin comme l'indique la page officielle américaine du titre.

Voici ce qu'elle nous apprend à propos de la taille du jeu à télécharger ou à installer :

1 player. 2 discs. 100 GB minimum.

En gros pour les non anglophones : 1 joueur. Deux disques. 100 Go minimum. Voilà donc la taille qu'il faudra libérer sur le disque dur. A la manière de Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II mettra à disposition deux disques et prendra donc une taille fort conséquente.

Pour mémoire, The Last of Us Part II sortira chez nous dès le 19 juin prochain sur PS4.