Grand Theft Auto 1 et 2 listés par le PEGI sur... PlayStation 3 : Kamoulox !

Alors que Grand Theft Auto V continue son incroyable petit bonhomme de chemin, et profite de ses derniers jours de disponibilité sur Xbox Game Pass pour continuer de convertir les foules par centaines, comme au temps de Constantin, les deux premiers volets semblent en passe d'effectuer un fat come back, quitte à se... tromper de génération ?

Amis joueurs, faites vos jeux, car rien ne va plus : si tout semble désormais possible dans cette drôle de période confinatoire, il est de ces bizarreries que même le plus barbu des prédicateurs n'aurait pas vu venir.

Le site officiel du très européen PEGI (et notre galerie d'images) vient en effet d'officiellement lister Grand Theft Auto, l'original de 1997 et sa suite numérotée Grand Theft Auto 2 de 1999 sur... la PlayStation 3, sortie en 2006. Alors oui, ça fait beaucoup de dates, mais avec la fermetures des collèges et lycées, un peu d'histoire ne fera de mal à personne.

Les deux titres affichent d'ailleurs la même date de sortie immédiate : le 30 avril 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, bien que ces derniers soient à l'heure actuelle encore absents du PlayStation Network. Voilà qui viendrait en tout cas apporter un complément tardif à la Grand Theft Auto Trilogy, qui réunissait déjà sur la même console Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas. Affaire à suivre, donc...