Luigi's Mansion 3 : Le second DLC arrive avec de nouveaux modes, et corrige de nombreux bugs

La folie tourbillonnante entourant la sortie d'un certain Animal Crossing : New Horizons nous aurait presque fait oublier que le père Luigi n'a pas encore tout à fait terminé le petit bonhomme de chemin entamé avec Luigi's Mansion 3, qui avait tout autant remporté les suffrages de votre rédaction préférée lors de sa sortie en octobre dernier.

Si l'aventure de base était déjà conséquente, Nintendo avait cédé aux sirènes du DLC, en annonçant rapidement l'arrivée de deux suppléments orientés multijoueur, à évidemment payer rubis sur l'ongle. Après le premier pack proposant les modes "La Tour Hantée" et "Jeux de l'Étrange", la seconde (et dernière) moitié de l'expérience arrive dès aujourd'hui pour les joueurs fortunés.

Les chasseurs de fantômes pourront donc compter avec trois nouveaux mini-jeux : le Hockey Déjanté, la Course Gonflée et le Juste Poids, dans lequel chaque partie commencera par un jeté de micro, et se terminera par l'enregistrement d'un single banané. Ou pas hein. Tout comme le précédent DLC, cette nouvelle fournée s'accompagne également de trois costumes supplémentaires : après les tenues disco, momie et chevalier, voici venir les magicien, paléontologue et pirate.

Mais ce n'est pas tout, puisque cinq nouveaux fantômes hanteront les couloirs de l'Hôtel du Repos Éternel. Heureusement, vous pourrez compter sur la nouvelle lampe de poche de type E, qui fait apparaître la tête de ce brave Ectochien pour en venir à bout. Enfin, les esthètes découvriront avec une joie certaine l'arrivée d'une galerie dédiée aux concept arts du jeu.

Mais les joueurs n'ayant pas craqué pour le season pass facturé 9,99 € profiteront tout de même de la mise à jour 1.4.0, qui vient corriger une kilo-tonne de bugs, dont la liste complète est disponible ici-même. Quelle classe.