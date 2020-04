Nintendo Switch Online : 7 jours d'essai offerts, une démo de Splatoon 2 à l'affût

On l'écrit beaucoup et on ne sait plus quelles tournures emprunter pour ne pas vous rendre chèvres, mais par les temps qui courent, la recherche d'amusement à moindre frais devient vitale. Nintendo fait un geste pour ceux qui veulent se connecter, entre autres, pendant une semaine.

Profiter des bienfaits du Nintendo Switch Online sans rien dépenser, c'est possible pour une semaine. Nintendo l'a annoncé il y a quelques heures : un grand reset a été fait sur les offres déjà passées. Que vous ayez ou non déjà profité d'un moment de gratuité pour jouer en ligne, notamment à Tetris 99, ou vous adonner aux classiques NES et Super Nintendo, vous pouvez foncer :

7 jours de jeu en ligne, + de 70 classiques #NES et #SuperNES et bien d'autres choses vous attendent avec l'essai gratuit de #NintendoSwitchOnline, valable même si vous l'avez déjà utilisé ! Rendez-vous dès maintenant sur l'eShop pour en profiter. pic.twitter.com/fPEIdljbu9 - Nintendo France (@NintendoFrance) April 29, 2020

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, presque au même moment où l'on apprend ceci, voilà que la Démo Spéciale 2020 de Splatoon 2 se profile. De ce jeudi 30 avril à 12h00 jusqu'au 6 mais à 23h59, vous aurez la possibilité de vous plonger gratuitement dans des matchs de guerre de territoire 4 contre 4, du Match Pro et de lancer le mode Salmon Run avec vos amis.

Et comme normalement il est nécessaire de disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online pour s'amuser en ligne... Vous avez compris. Malin l'offre de sept jours !

Pour finir, sachez que si vous avez aimé ce à quoi vous avez goûté avec Splatoon 2, votre progression sera sauvegardée et vous aurez jusqu'au 10 mai pour l'acheter avec une réduction de 33% appliquée.