Le nouveau NieR Replicant promet bien plus qu'un simple lifting

Dévoilé à la fin du mois de mars durant un live d'une durée de dix heures, NieR Replicant ver.1.22474487139... va permettre au NieR original de se refaire une beauté. Mais pas seulement, selon son réalisateur.

On savait que les doublages de la nouvelle version de NieR Replicant, qui rappelons-le est la version PS3 nippone du jeu de 2010, avec un héros plus jeune, seraient retravaillés, que la bande-son serait enrichie et que quelques nouvelles têtes nous attendraient du côté de la galerie de personnages. Yoko Taro a, dans les colonnes du très japonais Famitsu, donné de nouvelles informations qui ont fait crier votre serviteur d'extase. Vraiment. Juré.

Ainsi apprend-t-on du créateur masqué que NieR Replicant ver.1.22474487139... sera bien plus qu'un remaster. Conçu avec l'aide de développeurs de PlatinumGames, ce projet qui veut rendre justice au jeu qui vient de fêter ses dix en lui donnant un aspect nouveau et peaufiné, va procéder à des ajustements côté gameplay en vue de plaire aux fans de... NieR Automata (plus de 4,5 millions d'exemplaires vendus). Autant dire qu'on peut s'attendre à quelque chose de profond et bien pêchu, espérons plus varié côté bestiaire également, avec un système de caméra qui, lui, restera identique. Et donc qu'on peut parler d'un remake.

Côté doublage, tout est réenregistré, avec le même casting, et la présence des acteurs ayant prêté leur voix à 2B et 9S, ce qui pourrait sous-entendre un nouveau lien entre les deux épisodes. Personnellement, je souhaite seulement que Kainé restera aussi cash lorsqu'elle s'adressera à Weiss, si vous voyez c'que j'veux dire.

Pour le moment, NieR Replicant ver.1.22474487139... n'a toujours pas de date de sortie sur PS4, Xbox One et PC. Mais je le veux sur mon bureau aujourd'hui.

