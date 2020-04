Maid of Sker : Le macabre survival britannique précise sa fenêtre de sortie

Les gallois, forcément sympathiques, du bien nommé studio Wales Interactive vont, après l'expérience en Full Motion Video The Complex, jouer la carte de la frousse à domicile.

Car c'est bien dans ce merveilleux pays qu'est le Pays de Galles que nous emmènera Maid of Sker. L'action de ce qui ressemble assez à un survival horror de type Outlast, sans armes, où la fuite, la discrétion et les bonnes idées sont privilégiées, prendra place en 1898 dans une propriété très ancienne et bien connue des amateurs de paranormal : Sker House.

Ce lieu prétendument hanté par les fantômes d'une jeune femme morte séquestrée par son père et d'un capitaine de bateau s'étant échoué non loin, rendu célèbre grâce au roman de Richard Doddridge Blackmore, vous aurez à l'arpenter en vue subjective dans la peau de Thomas Evans, musicien décidé à sauver la femme qu'il aime. Attendez-vous à une histoire de famille tordue, de mystères, et du bon gros jump...Sker.

Aventure paranormale qui s'annonce éprouvante pour les nerfs si l'on se fie à la dernière bande-annonce et aux images de notre galerie ci-dessous, Maid of Sker sera disponible en juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One et en octobre sur Nintendo Switch.

Sinon, je vous ai déjà parlé d'un p'tit groupe de rock gallois super bien ?