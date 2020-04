VALORANT : L'arrivée du mode compétitif est imminente avec la mise à jour 0.49

La bêta fermée de VALORANT a encore de beaux jours devant elle, puisque le mode classé fera son arrivée très prochainement avec la mise à jour 0.49, accompagnée d'autres changements.

La bêta fermée continue de battre son plein sur VALORANT, et la mise à jour déployée ce matin plaira aux joueurs qui souhaitent réellement se mesurer aux autres avec le mode classé qui sera ajouté quand "tout sera stable", à savoir le plus tôt possible.

La mise à jour 0.49 apporte aussi d'autres choses, comme quelques rééquilibrages. Omen est l'agent qui est dans le viseur de Riot Games : après avoir quitté sa forme d'ombre, Omen devient désormais vulnérable plus rapidement. Il perd aussi son apparence sombre plus vite. Le but est de rendre plus claire la phase de retour et celle où il est possible de l'éliminer.

Ensuite, son ultime "Depuis les ombres" voit son rayon d'atténuation réduit afin de donner un peu plus de discrétion à la compétence. Il sera donc un peu plus compliqué pour les joueurs éloignés de deviner où il s'est téléporté précisément.

Plusieurs bugs ont aussi été corrigés par la mise à jour, notamment concernant Phoenix, Viper et la caméra de Cypher (encore). Les cartes ont aussi été modifiées pour supprimer certains glitchs dont les joueurs abusaient pour obtenir des avantages de vision, notamment.

Certains visuels de cartes ont été harmonisés et les modes observateur et de parties personnalisées disposent de nouvelles fonctionnalités.

Il n'est toujours pas possible d'abandonner une partie avec un joueur absent, mais ces derniers seront désormais pénalisés en étant interdits de jeu pendant un certain temps. La liste complète des changements se trouve à cette adresse.

En attendant, aucune date de fin n'a encore été donnée pour la beta fermée. Le jeu sortira officiellement cet été !