Google STADIA annonce 11 nouveaux jeux, PUBG disponible

Comme prévu, Google a posté à 18h00 sur l'Internet moderne son Stadia Connect nous présentant ce qui nous attend pour Stadia prochainement. Et maintenant.

Pour le service de jeux en cloud gaming de Google, les premières nouveautés consistent en l'intégration de fonctionnalités annoncées de longue date. Le Click to play, tout d'abord, qui permet d'un simple clic depuis une vidéo YouTube ou une publication sur les réseaux sociaux de basculer sur le jeu abordé. Et le Stream Connect, qui permet de partager l'écran en temps réel avec trois autres joueurs maximum. Un moyen de se souvenir du split-screen local comme on l'aimait avant le confinement.

La présentation concernait surtout les jeux. L'arrivée de trois titres EA est prévue : Star Wars : Jedi Fallen Order pour cet automne, Madden NFL et FIFA (sans numérotation, on imagine qu'il s'agira des éditions 21) pour cet hiver.

La suite des opérations, ce sont des jeux mentionnés, datés... voire carrément mis à disposition immédiatement. En premier lieu, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, que l'on aime appeler PUBG. Disponible dans une Pioneer Edition à 39,99 euros (qui comprend le jeu de base et un pass survivant Cold Front ainsi qu'un pack de tenues exclusives Stadia) et gratuit avec Stadia Pro, le Battle Royale phénomène de 2017 est compatible Click to play.

Pour le reste, voici le listing :

Crayta (First on Stadia; gratuit avec Stadia Pro cet été)

Get Packed (First on Stadia; 19,99 €; disponible le 28 avril)

Wave Break (First on Stadia)

Embr (First on Stadia et PC; inclura la fonction Stream Connect*; accès anticipé à partir du 21 mai)

Zombie Army 4 : Dead War (49,99 €; gratuit avec Stadia Pro à partir du 1er mai)

Octopath Traveler (59,99 €; disponible le 28 avril) · Rock of Ages 3 (disponible en juin)

À noter enfin, au chapitre des mises à jour que Thumper disparaîtra de Stadia Pro à la fin du mois et que SteamWorld Heist et The Turing Test y seront eux disponibles le 1er mai.

Google promet un autre Stadia Connect cet été. Et il semble qu'un certain Orcs Must Die! 3 risque d'être de la partie.