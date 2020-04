PlayStation Store : Voici les sorties de la semaine du 27 avril 2020

Comme chaque semaine le PlayStation Store se met à jour et apporte quelque nouveautés vidéoludiques de plus. Les voici, pour faire votre choix, durant cette semaine encore une fois mega confinée du 27 avril 2020.

Cette semaine, vous irez donc vous balader aux quatre coins du globe, notamment dans les zones tortueuses de SnowRunner, piloterez des super mechas type steampunk pour défendre Tokyo d'une menace intense dans Sakura Wars, ou débuterez une nouvelle carrière de déménageur de l'impossible dans Moving Out. Vous pourrez aussi vous défouler dans les rues dédjeulasses de Streets of Rage 4.

Bref, les voici ci-dessous :

Moving Out : Disponible le mardi 28 avril : Moving out, le jeu d'arcade hilarant des créateurs de Death Squared Prêts à commencer une nouvelle carrière de déménageur ? Devenez un F.A.R.T. certifié (technicien en aménagement et relocalisation de meubles) et faites preuve de créativité dans ce jeu de simulation de déménagement qui donne un tout nouveau sens à la coop sur canapé. Profitez du mode Histoire en solo en incarnant un entrepreneur indépendant ou formez une équipe avec vos amis. Aucune tâche n'est trop dangereuse ou bizarre pour vous !

Sakura Wars : Disponible le mardi 28 avril : Partez à la découverte du Tokyo des années 40 façon steampunk et menez votre équipe sur le chemin de la gloire dans Sakura Wars, un jeu de rôle extravagant aux personnages aussi fascinants qu'originaux. Prenez la tête de la division Flower, une troupe de théâtre composée de comédiens et apprentis pilotes de mechas, dont la mission consiste à affronter des démons et à apporter de la joie à leurs concitoyens grâce à leurs pièces. Concentré d'art et de culture, Sakura Wars est une histoire complexe où viennent s'entremêler amour, affrontements et rédemption.

SnowRunner : Disponible le mardi 28 avril : Dans SnowRunner, vous êtes aux commandes d'une vaste sélection de véhicules tout-terrain dans un environnement à la fois hostile et sauvage. Vivez des aventures épiques à travers des territoires aussi variés que dangereux : banquises, verglas, rivières et boue seront autant de défis aux caractéristiques physiques uniques que vous devrez relever sur la route, seul ou jusqu'à 4 en coop. Dans ce jeu de simulation de transport routier en monde ouvert, vous découvrirez des missions palpitantes dont la physique est d'un réalisme extrême.

Streets of Rage 4 : Disponible le jeudi 30 avril : Le classique beat'em up en side-scrolling est de retour ! Il revient avec un nouveau gameplay et des combats encore plus intenses, une co-op à deux joueurs en ligne (et quatre joueurs en local), ainsi que que divers modes et bien plus.

Bien entendu, les autres sorties, moins clinquantes, sont également listées ci-dessous.

Mardi 28 avril :

Daymare : 1998

Moving Out

Sakura Wars

Sakura Wars : Digital Deluxe Edition

Sniper Ghost Warrior Contracts & SGW3 Unlimited Edition

SnowRunner

SnowRunner - Premium Edition

The Inner Friend

Mercredi 29 avril :

Active Neurons

Dread Nautical

Gun Crazy

Spirit of the North

Telling Lies

Jeudi 30 avril :

Arcade Archives PLUS ALPHA

Book of Demons

Streets of Rage 4

Vendredi 1er mai :