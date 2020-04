Nintendo Switch : Les mangas de Kodansha arrivent sur l'application InkyPen

Tout le monde (ou presque) vous le rappelle : vous passez trop de temps devant les écrans. Et la période que nous traversons ne risque évidemment pas d'inverser la tendance, loin s'en faut. Alors, tant qu'à faire, certains se sont dit que foutu pour foutu...

Si les joueurs du monde entier espèrent toujours voir débarquer sur la transportable Switch les services de streaming dont nous ne citerons pas le nom, un éditeur américain n'a pas demandé son reste pour tenter de se faire une autre place au soleil.

Apparue sur l'eShop à la fin de l'année 2018, l'application Inky Pen vous permet moyennant un abonnement mensuel de 7,99€ de lire les innombrables comics de la maison américaine sur un écran de taille raisonnable. Mais parce que tout le monde ne trouve pas forcément son compte dans le sauvetage systématique des États-Unis par des héros aux back stories alambiquées, Inky Pen annonce aujourd'hui l'arrivée d'un juteux catalogue de mangas, celui de Kōdansha.

La plus grosse maison d'édition japonaise possède en rayon quelques grands noms de la production nippone, parmi lesquels on trouve pèle-mêle Akira, Attack on Titans, Beck, Fairy Tail, Gon ou encore Sailor Moon, pour ne vraiment en citer que quelques uns. Tous ces titres (et donc bien d'autres) sont dès à présent disponibles sur l'application InkyPen de l'eShop, qui nécessite pour rappel ensuite un abonnement tout ce qu'il y a de plus payant.