Destroy All Humans! prend date et révèle ses collectors en vidéos

Nous avions pu découvrir son existence et l'essayer durant l'E3 2019. Et voilà que le remake du jeu d'action-aventure SF barré de Pandemic édité par THQ en 2005 se dit prêt à nous rejoindre.

Destroy All Humans! sortira sur PS4, Xbox One et PC le 28 juillet prochain (NDTraz : jour de mon anniv, une coïncidence ÉTRANGE ?).

Quinze ans après, la première odyssée de Crypto-137, petit martiens teigneux désireux d'éradiquer l'Amérique des années 50 à coup de rayons dévastateurs et autres pouvoirs télékinétiques, aura droit à un lifting assez visible, à base de textures, modélisations et animations retravaillées.

Le jeu retravaillé par Black Forest et édité cette fois par THQ Nordic se déclinera en trois éditions :

Standard à 29,99 euros sur PC et 39,99 euros sur consoles

DNA Collector's Edition à 149,99 euros, qui contiendra, dans un emballage premium :

Une statuette de Crypto avec une vache

Un porte-clés

6 lithographies

Un jouet anti-stress

Toutes les skins de Crypto en jeu

Crypto-137 Edition à 399,99 euros comprenant :

Une figurine de Crypto

Un sac à dos Crypto

un porte-clés

6 lithographies

un jouet anti-stress

Toutes les skins de Crypto en jeu

Tout ceci, désormais en précommande, est à découvrir dans notre galerie vidéos ci-dessus. Et n'allez pas croire qu'il s'agisse d'un hasard si Destroy All Humans!, un jeu avec un extra-terrestre, sort le jour où Traz aura enfin droit à la retraite à taux plein.