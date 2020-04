Project xCloud se lance en France

À quelques heures d'un Stadia Connect qui pourrait en révéler davantage sur la feuille de route de Google pour son service de jeux depuis le nuage, un autre acteur de ce créneau fait ses premiers pas chez nous.

Les inscriptions ouvertes pour une dizaine de pays européens au début du mois d'avril laissaient penser que le service ne tarderait pas être accessible. Nous y sommes : la phase de test gratuite de Project xCloud a démarré en France.

Bien entendu, il fallait déjà faire partie des personnes sélectionnées au préalable pour essayer cette preview du jeu en streaming made in Xbox. Reste que les inscriptions sont toujours ouvertes, pour peur que vous disposiez d'un appareil iOS (13.0 ou plus) ou Android (6.0 ou plus), d'une connexion supérieure à 10 Mbits/s et d'une manette sans fil Xbox One Bluetooth, ça vaut peut-être le coup d'essayer, d'autant qu'une centaine de jeux est accessible.

Pour le moment, on ignore toujours quels tarifs seront appliqués pour le Project xCloud, dont le lancement en version finale est attendu pour cette année 2020.