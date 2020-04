Legends of Runeterra : Voici ce qu'apporte la mise à jour 1.0, disponible ce soir

Nouvelle région, nouveaux champions... la mise à jour 1.0 apportera de nombreux changements en plus d'introduire progressivement la sortie officielle de Legends of Runeterra sur PC et mobile.

La nouveauté principale de la mise à jour 1.0, qui apportera Legends of Runeterra sur mobile et officiellement sur PC, est l'arrivée de la région Bilgewater avec la première extension nommée Marée Montante.

Pour ceux n'étant pas familiers avec l'univers de Runeterra, Bilgewater est une cité portuaire où prospèrent pirates et mercenaires. "Les fourbes occupants du port de Bilgewater n'ont qu'un seul mot d'ordre : rafler tout le magot. À Bilgewater, les pirates sont de tous les bons pillages, les escrocs et les fripouilles ne perdent pas de vue leur prochain gros coup, et les monstres marins dévorent des navires entiers sans sommation", décrit Riot Games.

La région de Bilgewater se lancera avec cinq champions (Nautilus, Miss Fortune, Gangplank, Fizz et Twisted Fate) et 60 cartes. Evidemment, de nouveautés stratégiques l'accompagnent, comme les six mot-clés indiqués ci-dessus. Plusieurs sites communautaires ont été indiqués par Riot Games pour accéder à la liste complète des cartes, comme Mobalytics.

Passer aux choses sérieuses

La mise à jour 1.0 apportera la toute première saison compétitive officielle de Legends of Runeterra après une saison en beta. Elle s'appellera la Saison des Pillages, toujours dans le thème de Bilgewater et de ses pirates, avec des récompenses données aux joueurs ayant été classés lors de la beta.

La saison 1 commencera demain soir, après 24 heures de maintenance du mode compétitif. La saison de la beta se terminera ce soir, avec l'arrivée de la mise à jour. Les joueurs ayant été classés souffriront d'un "soft reset", c'est-à-dire que leur rang se rapprochera de la moyenne dans la nouvelle saison, mais il ne sera pas complètement supprimé (800 points en moins pour les comptes Master, par exemple).

Quelques changements de gameplay seront aussi apportés avant la majorité des rééquilibrages, qui seront introduits le 30 avril. Ainsi, les joueurs ayant 6 cartes sur leur plateau pourront remplacer des cartes s'ils le souhaitent au lieu de devoir en détruire.

Le mode Expéditions n'échappera pas aux changements : huit nouveaux archétypes seront disponibles et apparaîtront deux fois plus souvent que d'habitude au choix de champion pour le lancement de l'extension.Enfin, l'IA et les défis seront améliorés pour favoriser l'arrivée de nouveaux joueurs.

Plus de cosmétiques !

L'extension Marée Montante apportera sa nouvelle apparence de tableau, mais aussi deux nouveaux gardiens (le Tamarin d'eau douce et le Marcheur), de nombreux dos de cartes pour toutes les régions, débloquées avec des niveaux (où en dépensant 490 pièces), et 10 nouvelles emotes (coût de 190 pièces).

De nouvelles options pour accéder facilement aux dos de cartes et emotes seront ajoutées, ainsi que la possibilité de sauvegarder un équipement spécifique pour chaque deck.

Sortie officielle du jeu

La mise à jour marquera aussi le début de la sortie officielle du jeu sur PC et mobile. Concernant les performances nécessaires sur mobile, l'éditeur indique que 2 Go de mémoire vive sont vivement conseillés pour profiter d'une expérience de jeu optimale.

Les joueurs qui se connecteront avant le 8 mai recevront une récompense spéciale sous 48 heures, ainsi qu'une récompense par jour de connexion jusqu'à 7 jours successifs. En outre, plus d'expérience sera obtenue aux premiers niveaux des régions d'origine et pour s'adapter à la sortie de la nouvelle région, le niveau maximum des autres sera augmenté de 5 (passant de 20 à 25). Le passage de niveaux offrira exclusivement des cartes de l'extension Marée Montante, en plus d'autres avantages.

La mise à jour 1.0 sera déployée aux alentours de 19 heures ce soir. La sortie du jeu sera déployée progressivement jusqu'au 30 avril dans toutes les régions, avec l'arrivée d'autres changements. Il est possible de se préinscrire à Legends of Runeterra sur iOS et Android pour être averti au moment de sa sortie officielle.