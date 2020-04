Final Fantasy XIV : Ce que l'on sait sur l'ajout du vol dans les régions d'A Realm Reborn

Des quêtes seront-elles ajoutées pour débloquer chaque région ? À quel niveau sera-t-il possible d'obtenir sa première monture volante ? On fait le tour des annonces de Square Enix.

L'une des nouveautés les plus attendues de la prochaine mise à jour pour Final Fatasy XIV, qui arrivera entre fin juin et début juillet prochain, est l'ajout du vol dans les régions du jeu d'origine (Thanalan, The Black Shroud, La Noscea, Coerthas Centrale). En effet, le vol a été ajouté dans l'extension Heavensward, ce qui le rend accessible dans toutes les régions de cette extension et des deux suivantes.

Mais pour débloquer la fonction du vol dans chaque région, il y a deux étapes à compléter : trouver tous les vents éthéréens de la carte et effectuer plusieurs quêtes définies. La première question qui se pose est donc de savoir si les joueurs devront passer plusieurs heures à tout débloquer pour pouvoir profiter de la nouvelle fonction de vol dans ces régions.

Dans le live d'annonce de contenu, Square Enix a bien précisé qu'il n'y avait besoin que d'avoir complété la dernière quête de l'épopée A Realm Reborn pour débloquer le vol dans ses régions. Il n'y aura donc, a priori, ni quêtes spéciales ni vents éthéréens à débloquer !

Chocobo volant

Ensuite, les nouveaux joueurs ne pourront pas débloquer le vol avec leur première monture, même si leur premier chocobo sera déjà ailé. Ils n'auront plus besoin de faire la quête "Vole, beau volatile", mais il faudra avoir terminé la quête "L'ultime passe d'armes" (niveau 50) avec le donjon du Praetorium pour le débloquer. Au final, cela ne changera rien à l'épopée d'A Realm Reborn pour les nouveaux joueurs donc, puisqu'il s'agit de sa toute dernière quête.

Après avoir commencé Heavensward en revanche, le joueur obtiendra plus rapidement la fonction du vol, puisqu'il n'y aura plus besoin d'obtenir le chocobo noir à Ishgard, ayant déjà obtenu un chocobo ailé avec la mission de la Grande Compagnie. Actuellement facultative, bien que fortement conseillée, la quête deviendra d'ailleurs obligatoire pour commencer l'épopée de Heavensward.

Enfin, Square Enix n'a pas encore détaillé le travail effectué pour rendre le vol accessible dans les nouvelles régions : sera-t-il possible de découvrir de nouveaux endroits autrefois inaccessibles ? Pourra-t-on voler au-dessus de tout, incluant certains tunnels et rivières ou l'accès sera-t-il limité ? Ces réponses seront données plus tard.