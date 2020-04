Street Fighter V : Les combattants de la saison 4 s'essayent gratuitement pour une durée limitée

Ceux qui étaient là il y a maintenant quatre ans pour accompagner la sortie de Street Fighter V tout court se souviennent malgré le temps qui passe d'un roster dont le moindre gramme semblait avoir été sous-pesé par un décisionnaire quelque peu radin. Heureusement, les quatre saisons de combattants additionnels sont peu à peu venus grossir les rangs, et muscler tout ça.

Mais parce que tous les amoureux de versus fighting ne possèdent pas un compte en banque virtuel rempli à raz-bord de Fight Money, Capcom profite de cette période durant laquelle les docteurs ès cross-up trouvent peut-être le temps long pour leur faire une jolie fleur.

En effet, en plus de proposer 60% de réduction sur les versions PC (via Steam) et PlayStation 4 (via le PSN), Capcom offre temporairement à l'essai les nouveaux combattants des rues issus de la saison 4, celle-là même qui abandonnait le système du season pass.

Jusqu'au 6 mai, vous pourrez ainsi quelle que soit votre version du jeu vous chauffer gratuitement les pouces avec Seth, Gill, Kage, E. Honda, Poison et Lucia, histoire de voir si les boss d'hier tiennent encore la route, ou si l'Oicho Nage du sumotori sort toujours aussi facilement.

Voilà plutôt une bonne façon d'occuper les deux prochaines semaines, non ? Street Fighter V, Arcade Edition et Champion Edition sont tous disponibles sur PC et PS4.