League of Legends : La ligue européenne reprendra mi-juin avec le Summer Split

Le match de lancement sur League of Legends opposera les rookies et semi-finalistes MAD Lions aux champions de G2 Esports.

La finale du Spring Split de la ligue européenne (LEC) a couronné G2 Esports vainqueurs, leur offrant leur septième titre régional la semaine dernière. Le Spring Split aura été perturbé par la pandémie du coronavirus dans les premières semaines, mais la compétition est ensuite passée sur un format en ligne, comme pour les autres ligues régionales sur League of Legends.

On ne sait pas encore si les matchs se feront sur place au Summer Split, que ce soit avec ou sans audience. Le programme complet du Split n'a pas encore été révélé non plus, mais tous les matchs de la première semaine sont déjà programmés :

Le premier match sera donc de taille, en affrontant les deux équipes qui ont offert le match le plus surprenant des playoffs à leurs débuts. Après plus d'un mois d'entraînement néanmoins, il est impossible de savoir quelles équipes arriveront le plus en forme.

En outre, la fenêtre de transferts de joueurs n'est pas encore fermée pour cette saison, donc il sera possible de voir des équipes arriver sur scène avec de nouveaux visages. Pour le Summer Split, la fenêtre de transferts s'ouvrira le 1er juin : c'est donc la date à noter pour surveiller les annonces de recrutement... comme Kobbe, peut-être ?

La date de la finale du Summer Split du LEC est prévue pour le 6 septembre prochain. En attendant, la finale du Spring Split de la ligue chinoise (LPL) est prévue pour le 2 mai.