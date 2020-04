The Last of Us 2 a une nouvelle date de sortie ferme, Ghost of Tsushima décalé aussi

Après avoir été repoussé, pour cause de coronavirus, The Last os Us Part II, qui devait initialement sortir le 29 mai dernier, arrivera finalement (on l'espère !) un petit peu plus tard, mais pas tant que CECI. L'année du jeu vidéo est-elle sauvée ?

On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne : The Last of Us 2 arrivera donc selon Naughty Dog et Sony le 19 juin prochain, tandis que Ghost of Tsuschima est quant à lui décalé au 17 juillet prochain (au lieu du 26 juin).

Voici la déclaration plein et entière de Hermen Hulst, le nouveau responsable des Sony Worldwide Studios :

Alors que nos équipes de Sony Interactive Entertainment et de Worldwide Studios approchent des étapes de développement et affrontent un monde changé par le COVID-19, nous devons nous adapter à l'environnement en constante évolution d'aujourd'hui.



Au milieu de quelques perturbations dans nos manières de travailler, nous voulions apporter une mise à jour aux joueurs PlayStation qui sont impatients de savoir quand nos prochains titres exclusifs arriveront sur PlayStation 4. Alors que nous commençons à voir une plus grande facilité dans l'environnement de distribution mondial, je suis heureux de confirmer que The Last of Us Part II arrivera le 19 juin. Et Ghost of Tsushima suivra le 17 juillet.



Je tiens à féliciter et à remercier personnellement les deux équipes de Naughty Dog et Sucker Punch Productions pour leurs réalisations, car nous savons que ce n'est pas une tâche facile d'atteindre la ligne d'arrivée dans de telles circonstances. Les deux équipes ont travaillé dur pour offrir des expériences de classe mondiale, et nous avons hâte de voir ce que vous en pensez lorsqu'elles sortiront dans quelques mois à peine.



Et enfin, je tiens à remercier la communauté PlayStation pour son soutien constant et sa patience.

Amen !