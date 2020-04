WWE 2K20 : 2K Sports s'explique et annonce Patrick Gilmore à la rescousse

Après l'échec de WWE 2K20, aussi bien critique que commercial, 2K a tenu à réagir, en annulant dans un premier temps sa nouvelle version WWE 2K21, même si la décision fut également prise à cause de la pandémie. 2K a tenu à prendre la parole pour parler de sa licence, et ça va faire MAL les enfants !

À voir aussi : WWE 2K20 : Le PDG de Take-Two parle de son échec critique et commercial

En même temps qu'il a annoncé un nouveau titre, WWE 2K Battlegrounds, un titre arcade qui semble fort prononcé, l'éditeur a également tenu à revenir sur le raté WWE 2K20, sous forme de lettre ouverte, que nous reproduisons ci-dessous :

Nous avons entendu vos retours. Nous vous en remercions et nous continuons à vous écouter avec attention. Depuis le lancement, nous avons sorti cinq mises à jour, nous avons corrigé des centaines de problèmes signalés et nous avons apporté quatre extensions WWE 2K20 Originals à découvrir pour une expérience de jeu encore plus riche. Nous avons aussi entendu vos demandes de maintien des serveurs WWE 2K19 ; ils resteront actifs pour le moment.



Cela étant dit, nous vous avons compris et nous savons que vous en voulez davantage venant de la franchise, alors voici ce que nous allons faire : nous allons appliquer ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K en mettant un point d'honneur à améliorer la qualité et l'amusement. Dans le cadre de cet engagement, nous allons rallonger le calendrier de production et nous ne sortirons aucun jeu de simulation WWE 2K en 2020 (année fiscale N-1 2021). Nous souhaitons nous assurer que l'équipe de développement chez Visual Concepts puisse créer un jeu formidable qui ravira les vétérans de WWE 2K tout comme les nouveaux arrivants qui souhaitent monter sur le ring pour la toute première fois.



Nous avons recruté Patrick Gilmore pour nous venir en aide en tant que Executive Producer et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d'expérience dans le monde du jeu vidéo, une expérience qui remonte jusqu'au jeu Aladdin de Disney sur Sega Mega Drive. Il a travaillé sur des licences telles que Killer Instinct, Medal of Honor, et plus récemment New World d'Amazon. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez parler de lui et de son équipe dans les mois à venir.



Nous espérons que cette nouvelle vous ravit autant que nous. Nous sommes persuadés que les jeux verront leur qualité s'améliorer encore davantage à l'avenir.

Eh bien suite au prochain épisode, les enfants !