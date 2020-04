WWE 2K Battlegrounds annoncé avec pertes et FRACAS en vidéo, du catch arcade en SD

Alors que nous apprenions vendredi dernier qu'il n'y aurait pas de WWE 2K21 cette année, pour cause de fin du monde, 2K vient d'annoncer comme prévu, un nouveau titre baptisé WWE 2K Battlegrounds, résolument tourné vers l'arcade et de "too much".

Cette première vidéo-teasing nous donne un aperçu de ce qui nous attend dans WWE 2K Battlegounds. Pas besoin de faire un dessin, d'autant que c'est Saber Interactive qui s'y colle, le studio à l'origine des NBA Playgrounds et NBA 2K Playgrounds 2. T'entends ?

Voici ce qu'en dit 2K Sports :

Commençons par une surprise... Nous avons deux mots pour vous : NOUVEAU JEU ! Nous sommes ravis de vous présenter WWE 2K Battlegrounds, une toute nouvelle expérience de jeu WWE qui proposera une action de style arcade et des conceptions, des environnements et des mouvements Superstar exagérés. Nous nous concentrons sur le plaisir des jeux sociaux, mais avec beaucoup de profondeur pour ceux qui veulent s'y lancer.

Voilà. Rendez-vous cet automne, sans doute sur PS4, Xbox One et PC. Et Switch ?