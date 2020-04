Le FIA Gran Turismo Championships 2020 a démarré, les informations qu'il vous FAUT

Oyez bonnes gensses. A l'heure où le confinement gagne toute la plan... non, pardon. A l'occasion de la fête des jeux vidéo que je viens de décréter en accord avec moi-même, sachez que les FIA Gran Turismo Championships 2020 vienent d'ajouter une nouvelle compétition : les "Online Series", pour s'amuser encore PLUS. Cette compétition est ouverte à tous les joueurs de Gran Turismo Sport sur PS4 et est accessible, directement dans le jeu, dans le "Mode Sport".

Pour faire simple et super concis, sachez qu'elles ont commencé le 25 avril dernier sur Terre, et que les compétiteurs dont vous faites forcément parti (ne le niez pas), auront accès aux deux types de compétitions habituelles, la Manufacturer Series et la Nation Cup. Après une première manche qui a donc commencé samedi dernier, voici la suite des réjouissances.

Voici comment fonctionnent ces Online Series :

Les séries en ligne feront l'objet d'une compétition de 4 mois, d'avril à août. Elles se composent de 3 phases de 10 manches (la première comptant des qualifications et une finale), pour un total de 30 manches.

En participant à une course en ligne, les concurrents recevront des points, suivant leurs performances. Ces points contribueront à leur place au classement, qui sera mis à jour au terme de chaque manche.

Au terme de chaque phase, une sélection de Joueur Stars sera effectuée sur la base du classement aux points. Le classement général se base sur un système de points : à la fin de chaque phase, le score est calculé d'après le meilleur quart des manches (0,5 sera arrondi au chiffre supérieur).

Le planning complet des compétitions est disponible sur le site officiel des FIA GTC.

Les manches réservées aux Joueurs Stars seront retransmise en direct sur la chaine Youtube officielle de Gran Turismo, à suivre juste ici si vous le désirez.