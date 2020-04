SNK annonce le retour d'un jeu Neo Geo Pocket et des infos sur Samurai Shodown Collection

À ce qu'il parait, on n'a pas tous les jours trente ans. Cela dit, c'est dommage, puisque cela nous donnerait une bonne raison de ne jamais cesser de faire la fête, et de refaire le monde dans des vapeurs d'alcool aux accents de fin de soirée. Alors, pour fêter la troisième décennie de la plus incroyable des consoles de salon, l'ex-constructeur SNK se devait de marquer le coup.

Le 26 avril 1990 sortaient en effet deux systèmes qui allaient bouleverser le petit monde de l'arcade, puisque les déclinaisons MVS et AES de la Neo Geo faisaient leur apparition dans les salles de jeux et les boutiques spécialisées de l'Archipel, et rien ne serait désormais plus pareil.

Trente ans plus tard, SNK continue de surfer avec respect sur le cadavre de celle que l'on appelait avec respect la "Rolls des consoles", en s'apprêtant à ressortir du placard SNK Gals' Fighters, une sorte de SNK Heroines : Tag Team Frenzy avant l'heure, et sur Neo Geo Pocket Color, oui Madame. Le jeu sera disponible dès le 29 avril, bien que les plate-formes restent à annoncer, comme l'atteste le tweet d'annonce.

Mais surtout, l'autre firme d'Osaka nous promet de "bientôt" nous communiquer de plus amples détails sur la compilation Samurai Shodown NeoGeo Collection, annoncée il y a maintenant plus d'un an, et qui regroupera pour rappel Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III : Blades of Blood, Samurai Shodown IV : Amakusa's Revenge, Samurai Shodown V (ou Zero dans sa version originale et Samurai Shodown V Special.

Autant vous dire que nous avons hâte de découvrir dans les détails de quoi il retourne, en espérant que le soin apporté par Capcom à Street Fighter 30th Anniversary Collection ait valeur d'exemple...

Prévue à l'origine pour la fin de l'année 2019, la Samurai Shodown NeoGeo Collection est attendue cette année sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.