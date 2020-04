Le PC Gaming Show 2020 aura lieu le 6 juin prochain

Chaque année que Dieu fabrique, dans le cadre du salon E3, un événement essentiellement tourné autour du PC, a lieu quelque part sur terre. Comme cette année le salon californien a été annulé pour cause de virus couronné, le salon en question se tiendra tout de même, en ligne, le 6 juin prochain.

PC Gamer a donc tenu à organiser son PC Gaming Show, malgré l'annulation de l'E3, histoire de se rappeler à notre bon souvenir de terrien malade.

On apprend ainsi, au péril de notre life, que de "nouveaux jeux, des séquences de gameplay inédites et des annonces de certains des développeurs les plus grands et les plus intéressants du jeu sur PC" auront lieu. Ce n'est pas tout, puisque selon PC Gamer, il sera diffusé "aux côtés d'autres présentations de jeux dans le cadre d'une plus grande journée de programmation sur Twitch et d'autres plateformes".

Voici ce qu'a déclaré Evan Lahti, rédacteur en chef monde de PC Gamer :

Le jeu sur PC a prospéré au cours de la dernière décennie, car c'est la seule plate-forme de jeu qui appartient à tout le monde. Certains nouveaux jeux fantastiques méritent d'être reconnus, et nous sommes impatients de faire du 6 juin un jour pour que les téléspectateurs puissent découvrir ce qui va suivre.

Eeeeeeeeh bien c'est noté, ma FOI ! Tout ceci devrait être à suivre sur le site officiel de PC Gaming Show ici.