Legends of Runeterra : Fizz et Nautilus rejoindront les champions du jeu de cartes de Riot

Après l'annonce de Lee Sin, on apprend que deux autres champions de l'inévitable League of Legends s'apprêtent à être intégrés à Legends of Runeterra à sa sortie officielle.

À voir aussi : Legends of Runeterra : La date de sortie officielle sur PC et mobile se dévoile

La mise à jour la plus importante sur Legends of Runeterra arrive désormais dans quelques jours. Elle apportera plus d'une centaine de nouvelles cartes, avec des rééquilibrages, l'ajout de la région de Bilgewater et plusieurs nouveaux champions : de quoi bouleverser complètement la meta. Cette mise à jour introduira ainsi l'extension Marée Montante.

La nouvelle région choisie pour la sortie officielle du jeu est Bilgewater, avec le tank de soutien effrayant Nautilus comme champion. Son niveau supplémentaire lui accordera de fortes statistiques et un bonus pour les monstres marins, dont le coût sera réduit de quatre points.

Qui dit Bilgewater dit pirates, c'est pourquoi le mot-clé inédit s'appellera Pillage. Il se déclenchera qunad le Nexus aura reçu des dégâts sur le round et offrira divers avantages.

En plus de cette région, de nouvelles cartes arriveront aussi dans des régions existantes comme Demacia avec l'arrivée de Quinn, Sejuani pour Freljord, ou encore Maokai pour les Îles Obscures. À côté de ces changements, les rééquilibrages n'ont pas encore été révélés par Riot Games et apporteront tout autant de changements à la stratégie du jeu de cartes.

Legends of Runeterra sortira officiellement sur PC et mobile ce jeudi 30 avril !