Un STADIA Connect prévu pour le mardi 28 avril 2020, suivez-le ici-même

Comme les fois précédents Google organisera un "Live" le 28 avril prochain, concernant sa plateforme STADIA, qui devrait essentiellement être consacré aux futurs jeux.

Le prochain STADIA Connect aura donc lieu le 28 avril prochain, à 18h00, heure française, et que l'on pourra suivre sur la chaîne Youtube ici-même.

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3