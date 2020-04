Trials of Mana : Deux somptueux artworks pour fêter la sortie du remake

Ne l'appelez plus Seiken Densetsu 3 : 25 ans après sa sortie, le troisième opus de la légende de l'épée sacrée revient armée d'une nouvelle dimension : la troisième, dans un remake qui va soumettre la formule à l'épreuve du temps qui passe.

Vous n'êtes a priori pas sans savoir que c'est aujourd'hui même que sort officiellement Trials of Mana, le second remake rôliste signé Square Enix en ce doux mois d'avril. Et parce que la série Seiken Densetsu a profité de la localisation d'un certain Secret of Mana pour se faire une place dans nos coeurs de joueurs, le géant du J-RPG n'a pas hésité à jouer sur la juteuse carte de la nostalgie.

C'est donc avec deux SUPERBES artworks disponibles dans notre galerie d'images que Trials of Mana nous rappelle sa sortie, non sans intelligemment piocher dans les figures reconnaissables par tous les vieux cons que nous sommes : entre les flamants roses qui vous rappelleront peut-être dans un frisson de plaisir Fear of the Heaven, ou Prophecy pour les balades à dos de Flammy, il y a forcément un détail qui fera mouche... n'est-ce pas ?

Pour ceux qui n'auraient donc vraiment pas suivi, Trials of Mana est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Switch.