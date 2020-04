Coronavirus : Des Super Nintendo offertes au Japon pour inciter les enfants à rester chez eux

Le confinement n'est pas appliqué de la même manière dans les différents pays du monde. Au Japon par exemple, les autorités recommandent à la population de rester chez elle mais ne l'y oblige pas. Pour essayer d'inciter les enfants et les adolescents à rester chez eux, une association nippone a voulu donner un coup de main.

La belle initiative du jour nous vient du Japon, et plus particulièrement de la Japan Retro Game Association (JARGA). Cette dernière, relayée par le site DualShockers, a récemment annoncé qu'elle allait offrir 100 Super Famicom (le nom japonais de la Super Nintendo) à des familles japonaises pendant l'État d'Urgence. L'idée derrière cette démarche est de donner envie aux enfants et aux adolescents de rester chez eux.

Au total, 100 packs comprenant une Super Famicom, ses câbles, une manette, un exemplaire de Donkey Kong Country et un exemplaire de Final Fantasy VI seront distribués à partir du 27 avril prochain. Les familles qui souhaitent recevoir une console doivent remplir un formulaire avant le 26 avril à 23h59 (heure du Japon). Pour être éligible, chaque foyer doit avoir un enfant de moins de 16 ans et accepter de payer les frais de port lorsque la console arrivera. Pour les curieux, des photos de l'opération de nettoyage/remise en état des consoles sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

2020 oblige, JARGA recommande aux personnes intéressées de vérifier que leur télévision est compatible avec la console 16-bit. Autrement dit qu'elle dispose d'une connectique RCA (ou d'un adaptateur). Si la démarche est louable et qu'elle pourrait apporter de la distraction, en particulier aux familles les plus modestes, la Super Nintendo et ses jeux parviendront-ils à captiver les enfants d'aujourd'hui ? Impossible de l'affirmer.