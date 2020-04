Animal Crossing New Horizons : Elijah Wood surprend un fan en venant vendre ses navets sur son île

Les stars de cinéma sont des joueurs comme vous et moi. Reste que se voir honoré par la présence d'un acteur de renom sur son lieu de vie virtuelle dans le dernier Animal Crossing en date.

Dans Animal Crossing : New Horizons, il existe un moyen de se faire pas mal de clochettes, si l'on est un peu chanceux et aventurier. Il s'agit de la revente de navets achetés le dimanche, dont le cours fluctue selon le jour et l'endroit.

Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des joueurs partager leur Dodo Code, signifiant que leur île est ouverte, en ajoutant que le tarif de reprise du précieux légume se montre très avantageux. Un joueur répondant au pseudonyme de jessa sur Twitter a eu une incroyable surprise après avoir dévoilé que les navets s'échangeaient chez lui pour 599 clochettes, ce jeudi 23 avril.

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out 😭😭😭😭😭 this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR - jessa 🦋 (@directedbyrian) April 23, 2020

Les gars, j'ai tweeté les prix des navets et Elijah Wood est venu sur mon île et on a traîné ensemble. C'est le meilleur jour du confinement jusqu'ici.

Il a en outre fait quelques courses, après avoir demandé poliment, s'est fendu de compliments sur l'endroit visité et, remarquant que les autres joueurs présents sur place semblaient assez fans de Star Wars, a fait ses adieux sur de très sages paroles :

Longue vie à Rian Johnson.

Au cas où : Elijah Wood est cet acteur américain qui a notamment incarné Frodon Sacquet dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Son lien avec le jeu vidéo, qu'il ne s'est jamais caché de pratiquer, existe aussi avec diverses participations à des projets comme The Legend of Spyro, Broken Age, Transference et, dernièrement, 11-11 : Memories Retold.

Animal Crossing : New Horizons est disponible sur Nintendo Switch. Et si Katy Perry passe sur votre île, merci de me DM.

