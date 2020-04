Fortnite : Le concert de Travis Scott s'offre une fréquentation astronomique

Le partenariat entre le Battle Royale d'Epic Games et l'un des artistes les plus en vogue de la scène rap américaine eu, pour sa première représentation, le succès escompté. Voire même plus.

À voir aussi : Fortnite disponible sur Google Play, Epic Games serre les dents et dénonce

C'est cette nuit, vers 1h00 du matin, que Jacques Berman Webster, connu sous le nom de scène Travis Scott, s'est produit pour la première fois dans Fortnite pour dévoiler du nouveau son : le morceau The Scotts, featuring Kid Cudi, que l'on peut désormais se procurer un peu partout en ligne.

Pour les spectateurs, tout y était pour régaler les yeux et les oreilles, avec notamment l'apparition de l'avatar du rappeur version géant qui en a émoustillé un certain nombre. Parlons de nombre, justement. Le premier tour de l'événement Astronomical a réuni un paquet de joueurs simultanément.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc - Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Plus de 12,3 millions ont assisté en même temps au concert Astonomical de Travis Scott, un record !

En effet, le chiffre est le plus important enregistré pour Fortnite. Le concert de Marshmello, en février 2019, avait réuni plus de 10,7 millions de joueurs. Et, en dehors de ce genre d'opération, qui a décidément de l'avenir, le record est de "seulement" 8,3 millions d'utilisateurs. Avec une base déclarée de plus de 250 millions de joueurs, il y a encore moyen de progresser.

On verra le cumul. Car il faut le rappeler, si vous avez manqué ce premier show virtuel, destiné à l'Amérique, d'autres sont prévus durant le week-end, plus adaptés à notre fuseau horaire. Enfin, pas tous. Et n(oubliez pas de vous connecter trente minutes avant

Vendredi 24 avril - Europe & Moyen-Orient - 16h00

Samedi 25 avril - Asie & Océanie -6h00

Samedi 25 avril - Europe & Moyen-Orient - 17h00

Dimanche 26 avril - Amérique du Nord et du Sud - 00h00

Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.