Robotics;Notes Elite et Robotics;Notes Dash arrivent enfin compilés en occident

Qui l'eut crû ? Après des années de marginalisation, le genre du visual novel continue de profiter d'une demande désormais constante du public occidental pour localiser certains titres encore inédit sur le Vieux Contient. Et en boîte ? Moi je vous le dit : il va bientôt neiger, en ce mois d'avril.

À voir aussi : TEST de Murder by Numbers : La loi des nombres

Si vous avez l'habitude de traîner vos guêtres numériques dans ce recoin d'Internet, vous savez déjà tout l'amour que porte notre Joniwan national à la série Steins;Gate, celle qui fait un usage zélé du point-virgule et enchaîne les remasters pour que nous puissions rattraper une partie du temps perdu. Et je ne parle pas de celui de Proust, entendons-nous bien.

Mais figurez-vous que la saga fait elle-même partie d'une oeuvre encore plus vaste : la méta-série Science Adventure, qui se décline sur à peu près tous les supports. Mais c'est le jeu vidéo qui ici nous rassemble, et cela tombe plutôt bien, puisque l'éditeur Spike Chunsoft, quelque peu spécialisé dans le genre, vient d'annoncer la sortie de deux épisodes encore inédits en occident : Robotics;Notes Elite, et sa suite Robotics;Notes DaSH.

Respectivement sortis en 2018 et 2019 au Japon, les deux récits entre conspiration et méchas nippons profiteront en plus de cette tardive mais salvatrice localisation pour se compiler. En effet, si les versions PC resteront, Steam oblige, dématérialisées, les éditions PlayStation 4 et Switch pourront faire la joie des collectionneurs, grâce à un Double Pack tout ce qu'il y a de plus physique.

Rassurez-vous : chaque opus restera proposé à part sur les boutiques en ligne respectives des constructeurs, histoire que tout le monde y trouve son compte. Si Robotics;Notes Elite et Robotics;Notes DaSH annoncent déjà leur sortie pour le 13 octobre 2020 aux États-Unis, les européens devront patienter jusqu'au 16 octobre pour y jouer.