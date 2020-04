LG dévoile un écran incurvé 34 pouces Ultra-WQHD/144 Hz

LG vient d'ajouter à sa gamme d'écran l'UltraGear 27GN750, une dalle conçue pour le gaming et qui se concentre sur la définition Ultra-WQHD (3440 x 1440 pixels).

Avec une définition de 3440 x 1440 pixels, l'UltraGear 34GN850-B de chez LG est une dalle IPS de 34 pouces format 21:9 qui propose une fréquence de rafraîchissement de 144 HZ. Les angles de vision sont de 178°/178° (voir notre galerie).

Cet écran est compatible AMD FreeSync Premium et il prend aussi en charge le G-sync. Ces fonctionnalités éliminent le déchirement de l'image (tearing) et permettent d'avoir une fluidité exemplaire. Pour la connectivité, ce moniteur dispose de deux ports HDMI 2.0 et d'un DisplayPort 1.4. Le HDMI prend en charge la résolution 3440 x 1440 à seulement 85 Hz (comme très souvent) et il faudra passer par le DisplayPort pour une prise en charge complète en 144 Hz.

L'écran possède aussi 3 ports USB et une prise jack. Pour l'instant il n'y a pas de tarif ni de date de sortie, toutefois vous devriez avoir plus d'informations sur ce modèle dans les semaines à venir via le site officiel.