League of Legends : Le MSI officiellement annulé, une place supplémentaire pour l'Europe au mondial

Ce n'est pas une surprise : à cause du coronavirus, le Mid-Season Invitational de League of Legends a été annulé. Pour compenser la perte de cet événement, plus de places seront données à certaines régions pour le World Championship, dont l'Europe.

Le Mid-Season Invitational, le premier tournoi international de League of Legends à chaque saison, n'aura pas lieu cette année. L'épidémie du coronavirus rend presque impossibles les voyages entre différentes régions pour les joueurs. En outre, les serveurs ne peuvent pas accueillir des équipes du monde entier sans que le lag fausse la compétition.

Au vu de ces obstacles, le MSI était d'abord reporté, et maintenant annulé. La localisation de l'événement n'aura pas été révélée.

Il paraît presque impossible que l'impact du COVID-19, les restrictions de mobilité et de regroupements changeront de façon significative avant les dates prévues pour le MSI (Juillet 3-19). [...] Nous avons donc pris la décision difficile de ne pas organiser le MSI en 2020. Nous pensons que c'est nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des joueurs, des équipes, des partenaires, des médias et des fans.

En plus de servir de spectacle entre régions pour les fans à travers le monde, le Mid-Season Invitational offrait également des avantages à la région de l'équipe victorieuse pour le World Championship de cet automne comme une qualification d'équipe en plus et un avantage dans le bracket du mondial. Pour compenser cette annulation, le format du mondial a donc été ajusté :

L'Europe et la Chine pourront accueillir une quatrième équipe dans le tournoi, en se basant sur leurs performances ces deux dernières années (deux équipes finalistes du mondial pour l'Europe et deux titres mondiaux pour la Chine)

La région du Vietnam aura une place en plus en se basant sur les résultats des représentants sur les deux saisons précédentes, donc 2 places

Avec ces changements, les deux régions majeures à n'avoir que trois places sont donc la Corée du Sud et l'Amérique du Nord.

Enfin, le Mid-Season Invitational étant annulé, cela renforce l'importance des playoffs du Spring Split pour ceux encore en cours (notamment en Corée du Sud et en Chine), et encore plus celle des playoffs du Summer Split, qui offrent des points aux équipes selon leur placement pour se qualifier au World Championship. Les détails du format du tournoi mondial seront donnés prochainement ; on peut notamment se demander quels changements cela entraînera sur le Play-In et la phase de groupes.