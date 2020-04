Beyond Blue vous fait nager avec les dauphins et les baleines en vidéo

Déjà disponible depuis le 17 avril sur Apple Arcade, Beyond Blue va faire une virée sous-marine aussi sur PC, PS4 et Xbox One pendant le mois de juin.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan le 8 juin, Beyond Blue va sortir lors de cette semaine de juin (sans plus de précision) sur PS4, Xbox One et PC. Le titre est présenté comme étant un jeu d'aventure narratif solo permettant d'explorer (et de comprendre) la richesse des fonds marins.

Le jeu nous plonge dans le quotidien d'une équipe de recherche nouvellement formée qui utilise des technologies révolutionnaires pour voir, entendre et interagir avec l'océan. Il y a donc une grosse portée éducative aussi au sein de cette aventure.

D'ailleurs le studio E-Line Media précise avoir fait appel à des experts du monde marin pour retranscrire fidèlement l'atmosphère du jeu. On vous laisse admirer la vidéo ci-dessus et les screenshots de notre galerie.

Le jeu sera vendu au prix de 19,99 €.