PlayStation Store : Voici les sorties de la semaine du 20 avril 2020

Comme chaque semaine le PlayStation Store se met à jour et apporte quelque nouveautés vidéoludiques de plus. Les voici, pour faire votre choix, durant cette semaine encore une fois mega confinée du 20 avril 2020.

Sans plus attendre, voici les jeux de la semaine sur le PS Store, sachant que bon nombre de titres sont encore au rabais :

Predator : Hunting Grounds Disponible le vendredi 24 avril : Devenez le chasseur ou la proie dans ce jeu de tir multijoueur asymétrique qui oppose l'homme au Predator. Rejoignez un Commando et terminez vos missions avant que le Predator ne vous trouve. Ou incarnez le Predator et traquez vos proies grâce à vos armes extraterrestres mortelles.

Trials of Mana Disponible le vendredi 24 avril : Pour la deuxième fois ce mois-ci, Square Enix fait renaître un classique du RPG pour PS4. Trials of Mana a gardé de sa version originale des combats en temps réel, un design coloré, ainsi que trois guerriers parmi les six personnages jouables. Mais il transforme aussi la vue en hauteur avec des esprits de la version originale sur SNES en aventure à la troisième personne. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu'à vendredi pour y jouer, sachez qu'une une démo gratuite est déjà disponible sur le PlayStation Store et que vous pourrez transférer votre sauvegarde dans le jeu complet.

MotoGP 20 Disponible jeudi 23 avril : Le studio de développement Milestone a instillé ses vingt années d'expérience en course de deux roues dans ce tout nouveau jeu de Grand Prix moto. En plus de participer aux courses de la saison 2020, vous pourrez prendre le contrôle de votre ascension dans le championnat en perfectionnant votre connaissance des courses et en améliorant votre moto au garage dans le mode carrière.

Ce n'est pas tout, puisque outre ces trois titres ci-dessus, d'autres jeux font leur apparition soudaine et spontanée. Les voici listées ci-après comme on dit :

Merge 10th Anniversary Bundle : 20 avril