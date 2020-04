Xbox One : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 avril 2020

Comme chaque semaine que le monde fabrique de ses propres paluches dégueulasses, Xbox en profite pour lancer des jeux vidéo sur son Xbox Live, histoire de faire plaisir à la foule de joueurs. Voici ceux de la semaine de Noël, si toutefois vous n'étiez guère au courant...

Sans plus attendre, car le temps presse camarades, voici les titres sortis ou à venir cette semaine, et auxquels vous aurez peut-être envie de jouer le cas échéant, car vous n'avez peut-être (malheureusement) que ça à faire :

Obey Me - 21 avril : Le Paradis et l'Enfer s'affrontent dans un conflit éternel dans lequel les âmes des Hommes sont en jeu. Vanessa Held, une humble chasseuse d'âmes, et son compagnon de l'enfer, Monty, pourraient être ceux qui feront pencher la balance de la guerre. Lancez-vous dans une aventure périlleuse dans laquelle il vous faudra vous débarrasser des hordes d'ennemis en les tranchant, tapant à coup de pied et mordant afin de consumer leurs âmes pour débloquer de nouveaux combos, compétences et transformations.

Gato Roboto - 21 avril : Xbox Game Pass - Sautez dans votre combinaison blindée et partez à l'aventure dans un monde extraterrestre souterrain rempli d'obstacles et de créatures plus agaçantes les unes que les autres pour sauver votre capitaine naufragé à bord de son vaisseau spatial. Quittez la sécurité de la technologie et suivez votre instinct félin à mesure que vous progressez dans les tunnels étroits et les mystérieuses canalisations à la recherche de nouvelles armes et de nouveaux équipements. L'aventure attend les chats les plus intrépides dans Gato Roboto !

Brutal Rage - 22 avril : Traversez la ville et affrontez les ennemis sur qui se dressent sur votre chemin dans ce beat'em up. Utilisez vos compétences et vos armes pour déclencher des combos épiques puis lancer votre pouvoir de Rage pour écraser vos ennemis. Vivez l'histoire de policiers accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis !

Guard Duty - 22 avril : Tondbert, fidèle gardien du château de Wrinklewood, passe une journée difficile. Un peu trop de bière au pub local, une erreur de jugement, et l'instant d'après, une silhouette cagoulée s'est glissée dans le royaume et a enlevé la princesse. Mille ans plus tard, dans une petite station orbitale, l'agent Starborn est membre d'un groupe de résistance qui se lance dans une ultime tentative pour renverser le mal et reprendre la Terre. Découvrez comment les destins de ces deux personnages sont liés et comment ils pourraient sauver l'humanité.

Help Will Come Tomorrow - 22 avril : Une expérience qui se concentre sur la survie des personnages : répondre à leurs besoins, collecter des ressources, agrandir le camp, explorer les environs. Pour gagner, le joueur doit apprendre les personnalités des personnages et leurs relations, en évitant les conflits et en prenant soin du moral. Gérez des ressources modestes et essayez de rester en vie dans le désert sibérien avant l'arrivée des secours.

MotoGP 20 - 23 avril : Découvrez une physique plus réaliste, des graphismes améliorés, de nouveaux modèles 3D des pilotes, les scans de visage des directeurs d'écurie officiels de MotoGP™ ainsi que de nouvelles animations. Personnalisez votre moto et votre combinaison, trouvez la meilleure combinaison de sponsors et choisissez vos couleurs et équipements. Affrontez des pilotes légendaires grâce à un nouveau contenu historique et un nouveau mode de jeu vous attend pour vous faire revivre l'histoire du MotoGP.

Deliver Us The Moon - 24 avril : Xbox Game Pass - Optimisé pour Xbox One X - Un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique dans lequel les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Une colonie lunaire fournissant un approvisionnement vital en énergie ne répond plus. Un astronaute solitaire est envoyé en mission critique sur la lune afin de sauver l'humanité de l'extinction. Allez-vous sauver l'espèce humaine ou finirez-vous dans l'abîme infini de l'espace ?

Archaica: The Path of Light - 24 avril : En tant que Porteur de Lumière, votre quête consiste à arpenter la légendaire voie de la Lumière et à explorer un monde magnifique et mémorable. La lumière est la clé qui vous permettra de découvrir les secrets de cette mystérieuse civilisation. Vous devez comprendre comment fonctionnent les différents dispositifs pour manipuler les lasers et les diriger vers les bons déclencheurs. Vous devez plier votre pensée logique et vos perceptions pour combiner les pouvoirs des artefacts et résoudre le défi unique de chaque énigme.

Georifters - 24 avril : Le sol est votre arme dans l'arène de combat rapide de Georifters. Faites équipe avec vos amis ou affrontez-les et percez des portails, manipulez des tunnels, retournez des lasers et dérobez le sol sous vos adversaires en utilisant un arsenal unique d'armes et de capacités dans cette drôle d'aventure de destruction du sol.

Sunless Sea : Zubmariner Edition - 24 avril : Prenez la barre de votre bateau à vapeur dans un jeu de rôle gothique victorien riche en découvertes, solitude et morts. Trouvez les ossements de votre père, écrivez le destin de Londres et défiez les dieux des profondeurs de la mer.

War Theatre - 24 avril : Optimisé pour Xbox One X - War Theatre ajoute des éléments de RPG à un gameplay de jeu de stratégie en tour par tour. Choisissez votre héros et partez au combat dans des campagnes solo sur un continent ravagé par une guerre incessante. Terminez des quêtes pour gagner des avantages et débloquez des options de personnalisation plus poussées pour affiner votre stratégie et dominer les adversaires en multijoueur local.

Quest Hunter - 24 avril : Un jeu d'action-RPG en perspective isométrique où le déroulement de l'histoire dépend de vos choix. Trouvez des trésors, résolvez des casse-têtes, équipez votre personnage, améliorez vos habiletés et combattez des ennemis. Jouez seul, avec des amis ou faites une partie à quatre en ligne !

Quern - Undying Thoughts - 24 avril : Quern apporte des mécaniques de jeu d'énigmes réutilisables, amenant le joueur à réfléchir sur le jeu dans son ensemble, et à ne pas le considérer comme une série de défis indépendants. Quern - Undying Thoughts vous invite à un voyage pour explorer et résoudre ses défis. Mettez votre esprit à l'épreuve avec des énigmes de plus en plus complexes et démêlez les mystères de l'île. Suivez les indices du passé tout en vous plongeant dans l'histoire pour comprendre l'importance de votre présence.