VALORANT : Des changements apportés à Sage et Raze

Ce matin, une nouvelle mise à jour a apporté des changements d'équilibrages à deux agents de VALORANT, en plus d'autres changements mineurs, alors que la bêta fermée est toujours en cours.

Plusieurs sujets de discussion sont récurrents depuis le lancement de la bêta fermée de VALORANT le 7 avril dernier, notamment sur deux agents jugés trop puissants par une partie de la communauté : Raze et Sage.

Si Sage est un personnage forcément indispensable dans toute partie de VALORANT, c'est surtout pour ses deux compétences de contrôle et sa résurrection, unique dans le jeu. Mais les débats ont se sont surtout portés sur son mur, jugé trop difficile à détruire et avec une durée trop longue.

Riot Games a désormais mis fin à ces débats en doublant les dégâts au corps-à-corps infligés aux objets destructibles, comme le mur de Sage. Il sera donc beaucoup plus rapide de le détruire à coups de couteau, désormais.

En outre, son orbe de réduction de mouvement a été rééquilibrée : il sera plus difficile d'effectuer des bunny hops pour éviter d'être ralenti par sa zone, avec le ralentissement étendu à plus haut. En échange, les joueurs peuvent marcher dedans sans faire de bruit. Deux changements qui réduisent donc la force de Sage dans le jeu.

Agent double

L'autre agent qui a fait le plus l'objet de controverses est Raze, au point de forcer Riot Games à s'exprimer plusieurs fois sur son cas. En effet, son ultime et sa grenade feraient trop de dégâts, ce qui irait contre le principe d'avoir des compétences qui complémentent les armes plutôt que l'inverse.

En réponse à ces critiques, l'éditeur avait affirmé que Raze avait un bon rôle dans la meta et que ses compétences devaient surtout être utilisées pour gagner le contrôle de zones, plutôt que pour éliminer directement des ennemis.

Raze n'a plus qu'une seule grenade dans son inventaire, au lieu de deux précédemment. En outre, un cooldown d'éliminations a été ajouté : Raze obtiendra de nouveau sa grenade toutes les 2 éliminations. Et enfin, le son de ses compétences a été changé pour être plus facilement remarqué par les ennemis.

En plus de ces changements majeurs sur les deux agents, quelques corrections de bugs et améliorations d'interface ont été apportés avec la mise à jour. L'orbe sur Split a également été changé de place pour être sur B Main, afin d'encourager plus d'attaques en-dehors du Mid.

La sortie officielle de VALORANT est prévue pour cet été, et la date de fin de la bêta fermée n'a pas encore été dévoilée. Après deux semaines, la plupart des personnes voulant un accès ont pu se le procurer avec l'élargissement des drops Twitch à tous les streamers jouant au jeu en direct.