Far Cry 3 : L'interprète de Vaas Montenegro excite les fans concernant un retour

En 2012, une performance d'acteur va marquer le jeu vidéo. Celle de Michael Mando, qui, avec le personnage de Vaas Montenegro dans Far Cry 3, est devenu une référence dans le monde des méchants du jeu vidéo.

Aujourd'hui, tout roule pour Michael Mando. Après un passage dans la série Orphan Black, le québécois incarne l'un des personnages principaux de Better Call Saul, prequel de Breaking Bad dont l'extraordinaire cinquième saison vient de s'achever. Il vient même de sortir son premier single, The Wild One.

Et tout ça ne fait pas oublier aux joueurs que Vaas Montenegro, c'était lui. Dans un reddit AMA ce mardi 21 avril, l'acteur a été une fois encore abordé pour parler de son interprétation impeccable de ce cinglé à crête qui nous a glacé le sang dans Far Cry 3.

Merci beaucoup ! Vaas est mon animal totem - avoir aidé à créer ce personnage restera à jamais cher à mon coeur. Je suis toujours reconnu comme Vaas et je sens toujours un amour débordant pour lui. Cela me rend très heureux. Qui sait... Peut-être que je reprendrai le rôle bientôt ? :p

Il n'en faut pas plus pour commencer à faire des gros titres (comme nous le faisons là), théoriser, pondre des vidéos d'analyses d'un peu plus de dix minutes. Mais sachons raison garder. L'emploi du temps de Michael Mando doit être assez rempli et, étant donné le sort de Vaas dans le jeu, il faudrait probablement envisager une prequel. Ah mais attendez. C'est dans ses cordes, ça.