Coronavirus : La PAX West maintenue jusqu'à nouvel ordre

La crise du COVID-19 qui oblige à rester chez nous actuellement a déjà forcé à l'annulation de bon nombre de rassemblements pour l'année 2020 - dernièrement la Gamescom. Mais l'un d'eux, prévu pour la rentrée, n'a pas encore l'intention de renoncer.

À voir aussi : Gamescom 2020 : C'est officiel, le salon est annulé, les organisateurs s'expriment

Les organisateurs l'ont fait savoir à travers un communiqué sur leur site officiel : la PAX West 2020 devrait avoir lieu. L'événement prévu pour le week-end du Labor Day aux États-Unis, soit précisément du 4 au 7 septembre 2020, et est toujours prévu pour se tenir à Seattle.

Nous avons été plutôt silencieux ces derniers temps mais puisque nous recevons des questions de la part des fans et des exposants, nous tenons à dire à tous que nous prévoyons toujours de mettre en place une énorme PAX West durant le week-end du Labor Day pour vous, et nous mettrons à jour notre site avec davantage d'informations sur les accréditations et les réservations d'hôtels dans les mois à venir.



Notre priorité reste de garantir votre sécurité, et cela concerne aussi la santé publique. À mesure que l'année avance, nous continuerons de surveiller la situation et travaillerons avec les autorité sanitaires à tous les niveaux, en suivant les recommandations des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies et de l'Organisation Mondiale de la Santé.



Ceci étant dit, les mesures déjà prises par le Washington State Convention Center de Seattle et les autorités locales nous permettent de demeurer optimistes, et nous continuerons à travailler avec eux pour s'assurer que nous progressons correctement durant l'été.

La PAX West, tout comme sa soeur à l'Est, à Boston, qui s'est tout de même tenue du 27 février au 1er mars, est devenue un événement incontournable pour les développeurs et éditeurs, qui ont pris l'habitude d'y faire quelques révélations et laisser les visiteurs essayer des jeux en avant-première.

À l'heure actuelle, l'État de Washington a déclaré 12.282 cas de personnes infectées et 682 décès. Le virus a touché plus de 2.5 millions de personnes et en a tué plus de 178.000 dans le monde, à ce jour.