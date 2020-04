One Punch Man : Un film live action en préparation

Il n'y a pas que One Piece qui va se retrouver sur les écrans avec des acteurs de chair et d'os. Un autre manga/anime pour le moins populaire s'y prépare, pour le cinéma cette fois.

À voir aussi : TEST de One Punch Man A Hero Nobody Knows : Un jeu qui ne fait pas honneur à la PS3

Comme on a pu le découvrir dans les colonnes de Variety, One Punch Man, célèbre manga créé par ONE et continué avec l'aide de Yusuke Murate, va connaître les joies d'une adaptation cinématographique en live action.

Ce film produit par Avi et Ari Adad a deux scénaristes, travaillant sur le script après avoir accompli 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et couru 10 km quotidiennement : Scott Rosenberg, qui a travaillé notamment sur Venom et les cartons du box-office que sont les deux Jumanji avec Dwayne "The Rock" Johnson, et Jeff Pinkner, lui aussi à l'oeuvre sur les films tout juste cités mais également sur la série en plans de réels tirée de Cowboy Bebop, pour Netflix, avec notamment Jon Cho. C'est à peu près tout ce que l'on sait pour le moment.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas One Punch Man, il s'agit de l'histoire de Saitama, un jeune homme vivant dans un monde menacé par les monstres en permanence. Un brin flemmard et pas très malin, il est en réalité un super-héros à la force prodigieuse, capable d'atomiser n'importe quel adversaire d'un seul et unique coup de poing et un peu lassé de sa surpuissance. C'est très drôle, vraiment.

On vous conseille largement le manga et le visionnage de l'anime via Netflix et ADN. Et malheureusement, le jeu édité par Bandai Namco récemment n'est pas vraiment à la hauteur. On croisera donc les doigts très fort pour le film.